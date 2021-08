Taliban’ın işletmeyi teklif ettiği havalimanında Türkiye güvenliği de istiyor

Reuters ajansına konuşan Türk yetkililer, Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki havalimanının işletmesini üstlenmesinin ancak güvenliğin de kendileri tarafından sağlanması halinde mümkün olacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Afganistan’da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren radikal İslamcı Taliban, dün etrafında patlama yaşanan Kabil havalimanının işletilmesini Türkiye’ye teklif ederken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan güvenlik endişeleriyle henüz karar vermediklerini söylemişti.

Erdoğan, Bosna Hersek’e hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, “Şu anda Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında bize teklifleri var. ‘Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın’ (dediler). Bu konuda şu anda henüz verilmiş kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vs mümkün” demişti.

On binlerce Afgan’ın tahliyeyi beklediği havalimanına düzenlenen ve en az 85 kişinin hayatını kaybettiği dünkü saldırıları IŞİD üstlenirken, havalimanını koruyan ABD güçleri yeni saldırılara karşı hazırlık yapıyor. ABD ordusu saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiğini ve 18 askerinin de yaralandığını açıklamıştı.

Reuters’a bilgi veren üst düzey bir Türk yetkili, “Taliban ile havalimanının işletilmesi konusundaki görüşmeler devam ediyor. Ama dünkü saldırılar sonrası bu görüşmeler elbette olumsuz yönde etkileniyor” dedi.

Taliban’dan Türkiye’nin istediğinin, güvenliğin sivil de olsa Türkiye tarafından sağlanması olduğunu belirten yetkili, şöyle konuştu: “…Talebimiz eski asker, eski polis olabilir ya da tamamen özel şirketin oluşturduğu geniş bir güvenlik ekibi tarafından yine Türkiye tarafından sağlanması gerekiyor. Taliban’ın sağladığı güvenlik ortamında işletmenin Türkiye tarafından sağlanmasına baştan beri sıcak bakmıyoruz, dünkü saldırılar da bunun doğruluğunu gösterdi. Bunu ön şart olarak görmek mümkün.”

“Taliban, havalimanının güvenliğini sağlayacağını söylüyor ama dünkü saldırılar bunu doğrulamıyor” diyen bir başka Türk yetkili ise “Türkiye olarak TSK olmasa da güvenliğin de Türkiye tarafından sağlanması yönünde bir yaklaşımımız var. Orada çok ciddi bir güvenlik sisteminin korunması gerekiyor. Taliban belki dünkü saldırılar sonrası bu görüşünü gözden geçirebilir” diye konuştu.

Afganistan’ın danyayla bağının kopmaması gerektiğine de dikkat çeken yetkili, şöyle devam etti: “Olumlu ya da olumsuz kısa sürede bu durum ortaya çıkar. Görüşmeler sürüyor, kesintiye uğramadı. Ama oranın terör saldırılarına açık bir hedef haline geleceği anlaşılıyor.”

Erdoğan, Taliban ile ilk görüşmenin havalimanı içindeki askeri bölüme taşınan büyükelçilikte düzenlendiğini ve 3,5 saat sürdüğünü de belirtmiş, “Gerekirse bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak” demişti.

Türk yetkililer havalimanında güvenliği sağlamak istediklerini belirtirken, Milli Savunma Bakanlığı, ‘çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek’ Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını duyurmuştu.