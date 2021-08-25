Kalın: Askerimiz çekildikten sonra Kabil havalimanının işletmesine devam edebiliriz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Askerimiz çekildikten sonra da biz orada havalimanının işletmesine devam edebiliriz” dedi.

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Milli Savunma Bakanlığı, ‘çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek’ Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirmişti.

NTV’de Funda Görey’in sorularını yanıtlayan Kalın’ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:

*ABD Afganistan’dan çekilme kararı aldığından itibaren biz de kendi planlarımızı yapmaktaydık. Uzun bir süredir bir Afganistan mesaimiz vardı zaten.

*Biz tüm planlarımızı yapmıştık. Askerlerimizin tahliye edilmesiyle ilgili hazırlıklar bir süredir devam ediyordu.

*Bugün bir uçak kalkmış durumda. 24 ya da 36 saat içinde Türk askerlerinin tahliyesi tamamlanabilir.

*Sivil uzmanlarımız havalimanı için destek verebilir. Bununla ilgili müzakereler devam ediyor. Bunu Türkiye’nin devam ettirmesi konusunda bir irade de ortaya koyuyorlar.

*Havalimanında güvenliğin sağlanması gerekiyor. Bunun detayları konuşulacak ama bir güvenlik yapısı kurulması gerekiyor. Taliban’ın böyle bir kapasitesi olduğunu düşünmüyorum Onlar da muhtemelen bir hizmet talebinde bulunacaklar. Havalimanının tamamen devre dışı kalması onların da isteyeceği bir durum değil.

*Taliban’la istihbarat ve Dışişleri’nden görüşmeler yapıldı. Birkaç koldan görüşmeler devam ediyor.

*Göç olmaması için diplomatik temaslarımıza devam ediyoruz. Göç dalgası olmaması için bölge ülkeleri ve uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerekiyor.

Türkiye’nin Kabil misyonu

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyordu.

Bunun yanında daha önce Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon üzerinden görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı almıştı.

Bugün Reuters’a konuşan iki Türk yetkiliye göre Taliban, Afganistan’daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek talebinde bulundu.