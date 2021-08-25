MSB: Türk askerinin Afganistan’dan tahliyesi başladı

Milli Savunma Bakanlığı, ‘çeşitli temaslar, mevcut durum ve şartlar değerlendirilerek’ Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan’dan tahliyesine başlandığını bildirdi.

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Bakanlığın açıklamasında “Türk Silahlı Kuvvetleri kendine tevdi edilen bu görevi de başarıyla yerine getirmenin gururuyla vatan toprağımıza geri dönmektedir” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi: “Hamid Karzai Havaalanı’nda yaşanan karmaşaya diğer ülke askerleriyle müdahale edilmiş, havaalanında güvenlik sağlanarak faaliyetlerin yürütülmesi sağlanmıştır. Bu süreçte askeri uçaklarımızla 1129 sivil vatandaşın tahliyesi yapılmıştır.”

Türkiye’nin Kabil misyonu

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyordu.

Bunun yanında daha önce Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon üzerinden görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı almıştı.

Bugün Reuters’a konuşan iki Türk yetkiliye göre Taliban, Afganistan’daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek talebinde bulundu.