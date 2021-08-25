Reuters: Taliban, Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den destek istedi

Reuters’a konuşan iki Türk yetkilinin verdiği bilgiye göre Radikal İslamcı Taliban, Afganistan’daki yabancı birliklerin çekilmesinden sonra Kabil Havalimanı’nın işletilmesi için Türkiye’den teknik destek talebinde bulundu. Bunun yanında örgüt Türk askerlerinin 31 Ağustos itibarıyla ülkeden çekilmesi konusunda ısrarcı.

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Türk yetkililerden biri, Afganistan’da 20 yıl sonra yönetimi ele geçiren Taliban’ın bu isteğinin Türkiye’yi ‘tehlikeli bir görevi kabul edip etmeme konusunda zor durumda bıraktığını’ belirtti.

Afganistan’daki NATO misyonun bir parçası olan Türkiye’nin Kabil Havalimanı’nda hala yüzlerce askeri bulunuyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir Türk yetkili, “Türk askerleri olmadan (havalimanındaki) çalışanların güvenliğini sağlamak riskli bir iş” dedi.

Taliban’la bu konudaki görüşmelerin sürdüğünü belirten aynı yetkili, birliklerin çekilmesine yönelik hazırlıkların ise tamamlandığını belirtti.

Bir başka yetkili ise planların şu anda net olmadığını ve nihai kararın yabancı birliklerin ülkeden çekilmesi için son tarih olan 31 Ağustos itibarıyla verileceğini söyledi.

Türkiye’nin Kabil misyonu

Radikal İslamcı Taliban militanlarının Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından ülkeden ayrılmak isteyen sivillerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda kargaşa başgöstermişti.

ABD ve NATO güçlerinin çekilmeye başlamasıyla birlikte ilerleyen süreçte Türkiye, Afganistan’da görev almaya istekli olduğunu her fırsatta dile getiriyordu.

Bunun yanında daha önce Reuters’a konuşan Türk savunma yetkilileri Türkiye’nin NATO’nun çekilmesinden sonra havalimanını koruma planlarını durdurduğunu söylemişti.

Britanya Başbakanı Boris Johnson’la telefon üzerinden görüşen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘Kabil Havalimanı’nın güvenliğini sağlama sorumluluğunu uygun şartların oluşması halinde devam ettirebileceklerini’ belirtmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, Savunma Bakanlığı’nın tavsiyesine uyarak Afganistan’daki tahliye sürecini 31 Ağustos’tan sonraya uzatmama kararı almıştı.