Erdoğan, Taliban’ın havalimanı teklifini duyurdu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Taliban’ın Kabil Havalimanı’nın işletilmesi noktasında teklifleri var, bize” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Erdoğan Bosna Hersek’e hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada, “Şu anda Taliban’ın Kabil havalimanının işletilmesi noktasında bize teklifleri var. ‘Güvenliği biz sağlayalım ama işletmeyi siz yapın’ (dediler). Bu konuda şu anda henüz verilmiş kararımız yok. Çünkü orada her an her türlü ölüm vs mümkün” diye konuştu.

Afganistan’da dün meydana gelen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan patlamaya dikkat çeken Erdoğan, şöyle devam etti: “Orada bizim adımız geçerse ‘Türkiye Cumhuriyeti yer alıyor, ya da askeri sivil havalimanını işletiyor, buna rağmen 72 kişi öldü’… Biz buna bulaşırsak bunu izah edemeyiz; onun için şu anda böyle bir kararımız söz konusu değil.”

On binlerce Afgan’ın tahliyeyi beklediği havalimanına yapılan ve en az 85 kişinin hayatını kaybettiği dünkü saldırıları IŞİD üstlenirken havalimanını koruyan ABD güçleri yeni saldırılara karşı hazırlık yapıyor.

ABD ordusu ise saldırıda 13 askerin hayatını kaybettiğini ve 18 askerinin de yaralandığını açıkladı.

Erdoğan bugünkü konuşmasında Kabil’de dün düzenlenen terör saldırısını da kınadı, saldırıların Afganistan’da güvenliğin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi.

Önceliklerinin isteyen vatandaşların ülkeden çıkarılması olduğunu belirten Erdoğan “Yoğun şekilde tahliye çalışmalarımız sürüyor, tahliyeleri havalimanındaki olağanüstü şartlarda şu ana kadar başarıyla gerçekleştirdik” dedi. Erdoğan tahliye çalışmalarının devam ettiğini de söyledi.

İç siyasette Taliban ile görüşmenin eleştiri aldığına yönelik bir soruyu ise Erdoğan, “Onların beklentileri nedir? Bizim beklentilerimiz nedir? Bunlar tabii ki görüşülecek, görüşmeden mümkün değil; diplomasi budur” yanıtını verdi.

‘İsteyenin eleştirebileceğini’ belirten Erdoğan, Taliban ile havalimanı içindeki askeri bölüme taşınan büyükelçilikte ilk görüşmenin düzenlendiğini ve 3,5 saat sürdüğünü de belirterek, “Gerekirse bu tür görüşmeleri yapma fırsatımız olacak” dedi.

Uçak seferlerinin yeniden başlamasına ilişkin “Acelemiz yok” diyen Erdoğan “Sükunet hakim olduğunda gerekli kararı veririz” yanıtını verdi.