Taliban: Türk askerini olumsuz bir durum meydana gelmemesi için istemiyoruz

Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit, Türkiye’yle iyi ilişkiler kurmak istediklerini ancak Kabil Havaalanı’nın güvenliğini kendilerinin sağlayacağını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Radikal İslamcı örgüt, başkent Kabil’i ele geçirerek ülke genelinde hakimiyetini ilan etmişti. Bu gelişmenin ardından ABD ve NATO güçleri ülkeden tahliye işlemlerini hızlandırmıştı. Kabil havalimanının korumasını sağlamak isteyen Türkiye’nin talebi ise kabul görmemiş, Taliban ile havalimanının işletilmesi konusunda görüşmelerin yapıldığı duyurulmuştu.

Euronews’tan Ehsanullah Ziyayi’ye mülakat veren Mücahit, “Türkiye bizim için önemli bir ülke. Müslüman ve kardeş bir millet. Kalıcı ve iyi ilişkiler kurmak isteriz. Güçlü ve diplomatik ilişkilere sahip olmak isteriz” dedi.

“Türkiye ile dostluktan yanayız” diyen Mücahit, NATO üyesi Türkiye’nin askerini Kabil’de istememelerinin sebebini ise, “Bunun nedeni, Allah korusun bizimle Türkiye arasında olumsuz bakışın (kötü durumun) meydana gelmemesi” sözleriyle açıkladı.

‘Havaalanının güvenliğini kendimiz sağlayacağız’

Mücahit sözlerini şöyle sürdürdü: “Afganistan halkı dış ülkelerin güçlerine karşı çok hassas. Biz (Türkiye’ye karşı) hassasiyetin daha fazla artmasını istemeyiz. Dolayısıyla Kabil Havaalanı’nın güvenliğini kendimiz sağlayacağız. Havaalanının tüm kapasitelerini kendimiz kullanabiliriz ama eğer teknik, ticari ve diplomatik konular olursa tabi ki (Türkiye’den) yardım talep edeceğiz.”

Askeri birliklerin Afganistan’da tutulmasının halk tarafından ‘tecavüz’ (işgal) ve ‘işgalin devamı’ şeklinde algılanacağının altını çizen Mücahit şunları söyledi: “Tüm dünya ülkeleriyle iyi ve diplomatik ilişkiler kurmayı istiyoruz. Afganların ve savaştan zarar gören ülkemizin iyi ve diplomatik ilişkiler kurmaya ihtiyacı var. Ancak tecavüz (işgal) ve askeri güçlerin bırakılması, işgalin devamı olarak biliniyor ve Afganistan halkı bu konuda çok hassas. Bu konuda fikir beyan edenler (Yabancı ülkelerin askerlerinin Afganistan’da kalması konusuna sıcak bakanlar) Afganistan’ı tanımıyorlar.”