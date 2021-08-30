Diken

Yaramazlara biraz batar!

BM’den Kabil havalimanının ‘hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması’ talebi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinin ardından Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın ‘hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılması’nı talep eden kararı kabul etti.

Fotoğraf: Reuters

ABD, Fransa ve Britanya tarafından konseye sunulan ve Afganlar ve ülkedeki tüm yabancıların güvenli bir şekilde kara ve havayoluyla ülkeden ayrılmalarına izin verilmesi çağrısı yapan karar BM Güvenlik Konseyi’nde oylandı.


Karara 13 ülke destek verirken Rusya ve Çin çekimser oy kullandı.

BMGK’de bir kararın kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9’unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, Britanya ve Fransa’dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Kararda, “Kabil havalimanının ve çevresinin hızlı ve güvenli bir şekilde yeniden açılmasını sağlamak için her türlü çaba gösterilmeli” ifadesi kullanıldı.

Kabil’de 26 Ağustos’ta meydana gelen IŞİD’in Horasan kolunun üstendiği havalimanı yakınlarındaki saldırının kınandığı kararda, ‘Afgan topraklarının herhangi bir ülkeyi tehdit eden, teröristleri barındıran ya da başka ülkelere terör saldırısı düzenlemek için kullanılan bir yer haline dönüşmemesi’ talep edildi.

AA’nın aktardığına göre BM’nin ve diğer yardım örgütlerinin insani yardımlara devam edebilmesi için güvenli ve engelsiz erişim sağlanması çağrısı da yapılan kararda, özellikle kadın, çocuk ve azınlıkların insan haklarına saygı duyulması ve kapsayıcı, müzakere edilmiş bir siyasi çözüm çağrısında bulunuldu.

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