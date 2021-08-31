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Afganistan’ı terk eden son ABD’li askerin görüntüsü: İşgalin kaotik sonu

ABD Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı ‘Afganistan’ı terk eden son asker’ fotoğrafı, şimdiden işgalin simgelerinden birisi haline geldi.

ABD’nin 11 Eylül 2001 saldırılarına misilleme olarak başlattığı Afganistan işgali 20 yıl sonra bitti.


Eski ABD başkanı George Bush, 5 Haziran 2003’te Taliban güçlerinin ezildiğini duyurup zafer ilan etmişti. Ancak ABD, Taliban ile anlaşarak ülkeden ayrılmak zorunda kaldı. Radikal İslamcı örgüt bayrağını Kabil’e dikerken yabancı güçlerin tahliye işlemleri için süreyi uzatmayı bile kabul etmedi.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 82. Hava İndirme Tümeni Komutanı Tümgeneral Chris Donahue’nin pazartesiyi salıya bağlayan gece yarısına 1 dakika kala Kabil’den ayrılmak için havalimanında C-17 nakliye uçağına binerken çekilen görüntüsünü paylaştı.

Son tahliyenin ardından Kabil’de kutlama için havaya ateş açıldı. Kabil havaalanında basın toplantısı düzenleyen Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahit “Bu tarihi bir gün ve tarihi bir an. Ülkemizi büyük bir güçten kurtardığımız bu andan gururluyuz” dedi.

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Hekim, mesleği gereği bilgileri sürekli güncel, kültürlü bir insan olup, yaşadığı yerdeki toplumun sorunlarının hemen hepsinden haberdar olan ilk kişidir. Hem bireylerin hem de toplumun nabzını tutar. Hastası olsun olmasın, bireyler için aldığı riskleri, yaşadığı zorlukları ise hiç kimse bilmez, fedakârlıklarını kendisi ile mezara götürür.
Ama olur da hekimler, hele ki psikiyatristler toplumsal sorunlar hakkında konuşma haklarını kullanmaya başlarsa..!