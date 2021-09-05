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Yaramazlara biraz batar!

‘Ilımlı’ Taliban’dan kadın direnişine biber gazlı saldırı: Kadınlar bakan olamaz

Radikal İslamcı Taliban, Kabil’de haklarını talep eden kadınların protestosunu engelledi. Başkanlık sarayına yürümek isteyen kadınlara biber gazı sıkıldı.

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekmesiyle beraber Radikal İslamcı Taliban hızlı bir şekilde ilerlemiş ve başkent Kabil dahil birçok vilayeti ele geçirmişti. Günlük hayatları birden değişen kadınlar burka giymeye zorlanmış, hatta burka fiyatları bir hafta içinde 10 kat artmıştı. Dahası Taliban ‘savaşçılarının’ kadınlara nasıl davranması gerektiğini bilmediği belirtilerek kadınların evden çıkmaması istenmişti.


Böyle bir atmosferde kadınlar haklarına sahip çıkmak için protestolar düzenledi. Yürüyüş sırasında çalışma ve hükümete dahil olma talepleri dile getirildi. Taliban, kadınların hükümette yer alabileceğini ancak bakanlık görevinde bulunamayacağını söylemişti.

Afganistan’da kadınların çoğu 1996-2001 yıllarındaki Taliban iktidarında yapılan muameleye geri dönülmesinden endişeli. Çünkü o dönemde kadınlar burka giymeye zorlanmış, sert cezalara muhatap kalmıştı.

Afgan medya kuruluşu Tolo News’e konuşan gazeteci Azita Nazimi, “25 yıl önce Taliban geldiğinde okula gitmeme engel oldular. Daha iyi bir gelecek için buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Protestoda bulunan Süreyya isimli bir kadın ise Reuters’a yaptığı açıklamada Taliban’ın kadınların kafasına vurduğunu ve kadınların kanlar içinde yerde kaldığını söyledi.

Tolo’ya konuşan Taliban yetkilileri ise protestoların kontrolden çıktığını savundu.

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