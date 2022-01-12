Taliban tüm ülkede işçilerin maaşlarını buğdayla ödeyecek

Afganistan’da Taliban yönetimi ekonomik krize karşı aldığı ‘buğdayla maaş ödeme’ yöntemini ülke kapsamında genişleteceğini duyurdu.

ABD’nin Afganistan’dan askerlerini çekmesiyle beraber Taliban hızlı bir şekilde ilerlemiş ve başkent Kabil dahil birçok vilayeti ele geçirmişti.

Göreve gelir gelmez temel haklar kapsamında birçok hakları yasaklayan Taliban yönetimiyle ekonomik kriz daha da derinleşmişti. Taliban, ekonomik krize karşı başkent Kabil’de ‘İş Karşılığında Buğday Projesi’ni hayata geçirmişti.

Taliban’ın hayata geçirdiği uygulamayla Kabil’de çalışan işçilere günlük 10 kilogram, mühendislereyse 16,5 kilogram buğday ödemesi yapıldı.

Söz konusu buğdayı ödemeleri devrik lider Eşref Gani döneminde Hindistan’ın bağışladığı stoklardan karşılanıyor.

Taliban yönetimi söz konusu buğday stoklarının ne kadarının maaşlarda ve insani yardım için kullanılacağı hakkındaysa bilgi vermiyor.