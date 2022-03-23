Hastaneden çıkan yaşlı kadını almayan taksicilere ceza

İstanbul’da hastaneden çıkan ve taksiye binmek isteyen yaşlı bir kadını, kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle almayan iki taksiciye ceza kesildi.

Görüntü: AA

AA’nın aktardığına göre polis, önceki gün Fatih’teki bir hastanenin önünde yaşananlarla ilgili çalışma başlattı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüleri inceleyen polis, yaşlı kadını kısa mesafeye gideceği gerekçesiyle aracına almayan iki taksinin plakasını ve sürücüsünün kimliğini belirledi.

Ruhsatları askıya alındı

H.T. ve İ.D.’ye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince 1823’er lira para cezası uygulandı, araçlar da üç gün süreyle trafikten men edildi.

Ayrıca tutanakla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Toplu Ulaşım Hizmetleri’ne bilgi verilerek iki sürücünün çalışma ruhsatlarının askıya alınması sağlandı.