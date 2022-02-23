İBB’nin taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 5 bin yeni taksi teklifi 13’üncü kez reddedildi.

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) ocak ayı toplantısında 500’ü erişilebilir olmak üzere 5 bin yeni taksi arzı teklifi yeniden gündeme geldi.

‘İliklerime kadar hissediyorum’

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, bir vatandaş olarak İstanbul’daki taksi sorununu iliklerine kadar hissettiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: “Tavrımız, İBB’nin kamu görevini yerine getirmesi adına önemli. İstanbulluların da bu şekilde düşündüğünü, bize muhtelif kanallardan aktardıkları şikayet ve taleplerden biliyoruz. Hep birlikte buna şahitlik ediyoruz. Şehrimizde bu kadar engelli vatandaşımız varken 500 erişilebilir taksiyi de çok önemsiyoruz. Şehrimizde 1 milyonun üzerinde engelli varken, bir ihtiyaç olduğunu ve çok önemli bir açığı kapatacağını düşünüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza ve İstanbulluların rahat ulaşımına yönelik bir hamle yapılacaksa, bunu ötelemenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum.”

Türkiye Sakatlar Derneği Genel Başkanı Şükrü Boyraz da taksi ve ulaşım sorunun sokakta yaşayan kişiler olarak ilk defa UKOME’ye davet edildiklerini belirterek “Ben işe gitmek, çocuğumu parka götürmek istiyorum. Toplu taşımaya binmek istemiyorsam, ben de taksiyi sizin gibi kullanmak istiyorum. UKOME’de karar alan arkadaşlar, lütfen tekerlekli sandalyeyle bir gün işine, hastaneye gitsin. Mevcut taksileri kullansın. Sonrasında tekrar konuşalım” dedi.

Mevzuat yoksa araç da yok!

AA’nın toplantıdan aktardığına göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürü Serdar Yücel ise engelli erişimine özel taksi konusunda bir mevzuat olmadığı için böyle bir aracın da olmadığını söyledi.

Oda başkanı ihtiyaç yok demekten yorulmuş!

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Temsilcisi ve İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu da taksi konusunun UKOME toplantılarının olmazsa olmazı ve demirbaş konusu haline getirildiğini vurguladı.

Taksimetre açılış fiyatına yüzde 100 zam yapılması gibi talepleriyle gündeme gelen Aksu ‘İstanbul’da sanki bütün sorunlar bitmiş gibi, taksi sayısının artışının şart gibi ısrarla gündeme geldiğini’ ifade ederek kentte yeni taksiye ihtiyaç olmadığını, bunu sürekli anlatmaktan bıktıklarını, yorulduklarını, fakat İBB’nin ısrarda yorulmadığını belirtti.

Konuşmaların ardından yeni taksi teklifi oy çokluğuyla reddedildi.