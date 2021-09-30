İBB’nin taksi teklifine dokuzuncu kez ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni taksi teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında dokuzucu kez reddedildi.

İstanbul’da 1990 yılından bu yana taksi sayısı değişmedi. Toplamda 17 bin 395 taksi plakası var. Bu rakama bugüne kadar sadece Şile ve Çatalca’da çalışan 211 bordo renkli taksi eklendi.

Taksi sayısındaki yetersizliğe, istikamet beğenmeyen ya da dolandırmak için turist arayan şoförler eklenince İstanbulluların özellikle son dönemde taksi için kaldırdıkları el çoğu zaman boş dönüyor.

İBB’nin daha önce sekiz defa geri çevrilen ‘taksi taşımacılığının düzenlenmesine yönelik 1000 yeni taksi’ talebi, bugün dokuzuncu kez UKOME toplantısında gündeme geldi.

İBB sözcüsü Murat Ongun teklifin reddediliğini Twitter hesabından şu ifadelerle duyurdu: “Kaliteli ve yeni taksi talebi, kasıtlı olarak üye dağılımı değiştirilmiş UKOME toplantısında Bakanlık yetkililerinin blok oyu ile 9. kez reddedilmiştir. İstanbulluların bilgisine.”