Türkiye, nüfusu kat kat fazla Hindistan ve ABD’den sonra en fazla eczacılık fakültesi bulunan ülke. Samsun’daki Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde olup bitenler, eczacılık fakültesi açma sürecinde plansızlığın son örneği…

Dört duvar fakülte Samsun’da, öğrencisi Ankara’da

Hayırsever bir ailenin Bafra ilçesine fakülte kazandırmak için yaptırdığı binada 2016’da önce 19 Mayıs Üniversitesi’ne bağlı işletme fakültesi açılmasına karar verildi.

Fotoğraf: brthaber.com

2019’a kadar öğrenci alımı yapılmayan bu fakültenin yerine aynı yıl, doluluk oranının düşük olması ve kamu kaynaklarının daha etkili ve verimli kullanılması için sağlık bilimleri fakültesi açılmasına karar verildi. Aynı yıl bu karar da iptal edilip cumhurbaşkanı kararıyla eczacılık fakültesi resmen kuruldu.

Ancak garabet bitmedi, eczacı yetiştirmek için eğitim kadroları, alanları, laboratuvarları vb. hiçbir koşul sağlanmadı. Dört duvardan başka hiçbir olanağı bulunmayan fakültenin öğrenci kabul edeceği ve kazanan öğrencilerin Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde öğrenim göreceği açıklandı.

Yani öğrenciler Samsun’daki okullarına gitmeyecek, Ankara’da yaşayacak ve aslında çok daha yüksek puanla girilen bir başka fakültede ders görecek. Diplomalarındaysa kendi okullarının adı yazacak.

‘Yaptım demekle olmuyor!’

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, Türkiye’deki eczacılık fakültesi sayısının 60’ı bulduğunu belirterek Samsun örneğinden hareketle eğitimin il ya da ilçelere ekonomik hareketlilik sağlamak için kullanılmasının yanlış olduğunu belirtti.

Özcan yazılı açıklamasında şunları söyledi: “‘Yaptım’ demekle olmuyor. Resmi Gazete’de yayımlandı diye dört duvardan fakülte olamıyor. Dünyanın en güzel binasını da yapsan, kaliteli eğitim ortamı yoksa ona ‘üniversite’ denemez. Hep söylüyoruz, yapmayın, ‘fakülte enflasyonu’nuna yol açıyorsunuz. Devlet hazırladığı raporla kendi ağzıyla bu enflasyona dikkat çekmişken hangi mantıkla hala yeni fakülte açıyorsunuz?”

2016’da bizzat Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir rapor hazırlamış ve demişti ki, ‘2012 yılında revize edilen 2023 yılı hedeflerine göre olması gereken eczacı sayısı 31 bin 300. Ancak 2014 yılındaki fakülte ve öğrenci sayılarına göre 2023’te beklenen eczacı sayısı 39 bin 400’. Kaldı ki bu tespit yapıldığında eczacılık fakültesi sayısı 23’tü. Bugün ise eczacılık fakültesi sayısı 60’a dayanmış durumda. Eczacılık eğitiminin kalitesini düşüren eczacılık fakültesi enflasyonuna artık son verilmeli.”