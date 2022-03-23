Tüketici güven endeksi dipten çıkamıyor

Tüketici güven endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 1,9’luk artışla 72,5 seviyesine çıktı. Ancak endeksteki genel görünüm hala kötümser.

Endeks, aralıkta 68,9’la tarihi dip seviyesini görmüştü.

Grafik: TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketinin sonuçlarına dayanarak hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Endeksin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Verilere göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi şubatta 55,2’yken martta yüzde 1,5 düşüşle 54,5’e indi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durumu beklentisi endeksiyse 68,3’ten 69,9’a çıktı.