Tüketici güveni tarihi dipte

Tüketici güven endeksi kasımda yüzde 7,3 azalışla 2004’e kadar geri giden veri tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ekim ayındaki 76,8 seviyesinden kasımda 71,1’e geriledi.

Dünyanın pek çok ülkesi faiz artışı ya da Covid-19 salgını dönemindeki desteklerini çekme eğilimine girerken, Türkiye’de faizlerin dünyanın aksine son üç ayda 400 baz puan düşürülmesiyle dolar/TL 11 seviyesinin üzerinde seyrediyor, enflasyon ise yükseliş eğilimini sürdürüyor.

Endeks, küresel krizin etkilerinin hissedildiği Kasım 2008’de 73,9’la Kasım 2021 öncesindeki en düşük değerini almıştı.