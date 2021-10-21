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Yaramazlara biraz batar!

Tüketici güveni ‘kriz’ seviyelerinde

Tüketici güven endeksi ekimde yüzde 3,6 azalışla Şubat 2009’dan beri en düşük seviyeye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.


TÜİK ve MB tarafından açıklanan veriye göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi eylül ayındaki 79,7 seviyesinden ekimde 76,8’e geriledi.

Endeks, 2008 küresel krizinin etkilerinin hala hissedildiği Şubat 2009’da 76,2 değerini almıştı.

Endeks bu yıl nisan ve mayıs aylarında düşüşe geçmiş haziran ayında belirgin yükselmişti. Temmuz ve ağustosta tekrar gerileyen endeks eylülde bir miktar yükselmişti.

Tüketici güveninde kötümser tablo sürüyor

Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Tüketici güveni yeniden düşüşe geçti

Dibe vuran tüketici güveni haziranda yüzde 5 arttı

Tüketici güveni son iki yılın dibinde

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