Tüketici güveninde düşüş sürüyor

Tüketici Güven Endeksi, yaşanan sel ve yangın olaylarıyla birlikte, sığınmacı tartışmalarının hızlandığı ağustosta 78,2 puana geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Endeks temmuzda 79,5 olarak belirlenmişti. Böylelikle bir önceki aya göre düşüş 1,6 oldu.
Genel ekonomik durum beklentisi düşüşte
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi temmuzda 57,9 iken, ağustosta yüzde 5,8 artarak 61,3’e çıktı.
Aynı dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi temmuzda 79,8 iken, ağustos yüzde 1,4 azalarak 78,6’ya geriledi.
Temmuzda gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi 83,2 iken, ağustosta yüzde 9,6 gerileyerek 75,3 olarak kayıtlara geçti.
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi temmuzda 97 iken, ağustosta yüzde 0,7 artarak 97,7’ye yükseldi.