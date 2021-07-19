Tüketici güveni yeniden düşüşe geçti

Tüketici Güven Endeksi, aşılama çalışmalarının hızlandığı ve normalleşme adımlarının atıldığı temmuz ayında geriledi. Haziran ayında 81,7 olan endeks, temmuzda 79,5’e düştü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.
Tüketici güven endeksinde, temmuz ayında bir önceki aya göre düşüş yüzde 2,7.
Endeks mayıs ayında 77,3 puanla son iki yılın en düşük seviyesini görmüş, ardından haziran ayında yükseliş göstermişti.
Genel ekonomik durum beklentisi düşüşte
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin ‘genel ekonomik durum beklentisi‘ endeksi haziran ayında 86,0 iken, temmuz yüzde 3,3 oranında azalarak 83,2’ye gerildi.
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin ‘hanenin maddi durum beklentisi‘ endeksi ise haziran ayında 82,9 iken, temmuz ayında yüzde 3,8 oranında azalarak 79,8 oldu.