Tüketici güveninde kötümser tablo sürüyor

Tüketici güven endeksi, eylülde bir önceki aya göre sınırlı bir artışla yüzde 79,7’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Fotoğraf: Reuters

Tüketici güveni, nisan ve mayıs aylarında düşüşe geçmiş haziran ayında belirgin bir yükseliş gösterdikten sonra temmuz ve ağustos ayında yönünü yine aşağı çevirmişti.

Endekste eylülde geçen aya göre artış yüzde 1,8.

Ağustosta 78,2 olan endeks, eylülde 79,7’ye çıkmış durumda.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi ağustosta 61,3 iken eylülde yüzde 2,2 artarak 62,6’ya çıktı.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ağustosta 78,6 iken, eylülde yüzde 0,5 artarak 79’a yükseldi.

Ağustosta 75,3 olan gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi de eylülde yüzde 5,3 yükselerek 79,3 oldu.