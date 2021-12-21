Tüketici güveninde tarihi dip seviye

Tüketici güveni aralık ayında 68,9 ile tarihin en düşük seviyesini gördü.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor. Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici Güven Endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,1 oranında azaldı. Kasım ayında 71,1 olan endeks, aralıkta 68,9 oldu.

Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi kasımda 56,1 iken, aralıkta yüzde 3,6 oranında azalışla 54,1’e indi.

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise 68,9 seviyesinden yüzde 5,3’lük düşüşle 65,2’ye çekildi.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi kasım ayında 68,2 iken, aralıkta 66,7. Azalış yüzde 2’nin üzerinde.

Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise 91,4’ten 89,6’ya düştü.