TÜİK, 2020’yi ‘revize edip’ 2021’i hesapladı: İşsizlik yüzde 1,1 düşmüş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri ‘revize ederek’ hesapladığı 2021 işsizlik oranını 2020’ye kıyasla yüzde 1,1 düşük buldu.

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TÜİK, Uluslararası Çalışma Örgütü kararları ve Avrupa Birliği tüzüğüne uyum için yeni düzenlemelere geçildiğini geçen yıl duyurmuş, yeni sisteme göre işgücü istatistikleri yayımlanmaya başlamıştı.

Yeni veri setinin üçer aylık hareketli ortalamalar yerine aylık tahminleri içereceği belirtilmişti. Bu kapsamda 2021’in tümü için oranı açıklamak üzere, eski sisteme göre verileri kaydedilmiş 2020’de revizyona gidildi.

Kurumun açıkladığı işsizlik oranları sokaktaki gerçeği yansıtmadığı için uzun zamandır eleştiriliyor. Ekonomistler, akademisyenler ve siyasetçiler iş aramaktan çeşitli nedenlerden vazgeçenlerin de dahil edildiği geniş kapsamlı işsizliğin yüzde 20’nin üstünde olduğunu, hatta bazı hesaplamalara göre yüzde 30’a yaklaştığını kaydediyor.

4 milyona yakın işsiz

TÜİK’in bugün yayımladığı verilere göre 15 yaş ve üstündeki kişilerde işsiz sayısı 2021’de bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu.

İşsizlik oranıysa 1,1 puan azalarak yüzde 12 çıktı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 10,7, kadınlarda yüzde 14,7 tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2021’de bir önceki yıla göre 2 milyon 102 bin kişi artarak 28 milyon 797 bin kişi, istihdam oranıysa 2,5 puanlık artışla yüzde 45,2 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 62,8’ken kadınlarda yüzde 28 kaydedildi.

İşgücü 2021’de bir önceki yıla göre 1 milyon 981 bin kişi artarak 32 milyon 716 bin kişi, işgücüne katılma oranı 2,3 puanlık artışla yüzde 51,4 kaydedildi. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,3, kadınlarda yüzde 32,8 oldu.

Genç işsizliği

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı 2021’de bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak yüzde 22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 19,4, kadınlarda yüzde 28,7 tahmin edildi.

Eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan ‘atıl işgücü’ oranı 2021’de 1,0 puan azalarak yüzde 24,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,8’ken, işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 20 kaydedildi.