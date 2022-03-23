Son 24 saat: 17 bin 161 vaka, 84 can kaybı

Türkiye’de son 24 saatte 17 bin 161 vaka, 84 can kaybı kaydedildi.
Bir günde 301 bin 14 Covid-19 testi yapıldı.
İyileşenlerin sayısı ise 20 bin 309.
Yaramazlara biraz batar!
Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki bir ortaokulda ‘harem selamlık’ oturma düzenine geçilmesine ilişkin talimat göndermesi üzerine hakkında soruşturma başlatılan müdür görevden uzaklaştırıldı.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Türk Lirası’nın en zayıf konumda olduğunu belirten Bakan Nebati’ye ”Matematiği galiba iyi değil” yanıtını verdi.
Anayasa Mahkemesi (AYM), yargıda hedef sürenin Adalet Bakanlığı tarafından belirlenmesini öngören kanun maddesinin iptal istemini oy çokluğuyla reddetti.
Et ve Süt Kurumu (ESK) genel müdürünün yüzde 48 fiyat zammına gerekçe olarak ‘uzun kuyrukları’ göstermesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi: “Fiyat düzenlemesi kırmızı et piyasasını etkilemez.”
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşının başından beri kaçındığı petrol ambargosu konusunda bu hafta yine kritik görüşmeler yapacak.