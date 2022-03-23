Akşener’den ‘Furkan Vakfı’ çıkışı: Mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Adana’da Furkan Vakfı’nın eylemine sert polis müdahalesiyle ilgili ”Başörtülü olmak Erdoğan’ın bacısı olmak için yetmiyormuş. Mesele dindar olmak değil yandaş olmakmış” dedi.

Furkan Vakfı, Adana’da bir süredir tutuklu olan ve henüz haklarında iddianame hazırlanmayan sekiz üyesinin serbest bırakılması için yürüyüş düzenledi ancak polis, ‘izinsiz’ olduğu gerekçesiyle eyleme sert şekilde müdahale etti.

Polisin eylemcileri coplayarak yakın mesafeden biber gazı ve plastik mermi kullandığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası, valilik iki polis memuru hakkında soruşturma başlattı.

Akşener, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek ”Adana’da yaşananlar bize gösterdi ki Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, başörtülü olmaktan önce, kendisine tabi olmak gerekliymiş” dedi.

Akşener şunları söyledi:

*Maalesef artık bugün Türkiye’de ne modern bir devletten, ne de eşit vatandaşlıktan bahsedebiliriz. Bunun çok acı bir örneğine geçtiğimiz günlerde Adana’da şahit olduk. Biliyorsunuz Sayın Erdoğan, başörtülü bacıları konusunda çok hassastır.

*Her fırsatta başörtülü kadınlarımızın hakkından hukukundan bahseder. Biz sanıyorduk ki Sayın Erdoğan için bu ülkenin tüm dindar kadınları birer kız kardeştir. Meğerse işin aslı öyle değilmiş…

‘Mesele dindar olmak değil, yandaş olmakmış’

*Meğerse başörtülü olmak, dindar olmak, Müslüman olmak Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için yeterli bir kriter değilmiş. İşte biz Adana’da, tüm çarpıcılığıyla aslında bu gerçeği gördük. Adana’da yaşananlar bize gösterdi ki Sayın Erdoğan’ın bacısı olmak için, başörtülü olmaktan önce, kendisine tabi olmak gerekliymiş.

*Yani asıl mesele, dindar olmak değil, yandaş olmakmış. Başörtülü kadınlarımızın hukuku, AK Parti’ye oy verdikleri sürece kutsalmış.

*Yani ‘oyunu basarsan baş tacısın, itiraz edersen copu yersin’miş… Hey gidi hey… Yunus ne güzel söylemiş: “Zulm ile abad olanın, ahiri berbad olur.” Bu ülkenin dindar kadınlarının, omuzlarında iktidara gelip o kadınları, coplatarak iktidardan çekip gitmek… Şu ironiye bakar mısınız? Geçekten ibretlik.