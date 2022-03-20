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Yaramazlara biraz batar!

Adana’da Furkan Vakfı mensuplarına orantısız müdahale


Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla saldırdı.

Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.


‘Canavarlaşmışlar ve vahşileşmişler

Noter aracılığıyla valiliğe ihtar çekmek istediklerini söyleyen Kuytul şöyle devam etti:

“Noter de sanırım tehdit edildiği için ihtarı çekmedi. Bütün belgelerimiz elimizde ve Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yapalım dedik. Yürüyüşe çok sert müdahale edildi.

Valiliğin tayin etmiş olduğu güzergahta toplanılarak yürüyüş yapılacaktı. Her taraftan oraya gelen arkadaşlara müdahale edildi. Çıldırmış gibiler, canavarlaşmışlar ve vahşileşmişler! İnsan bu şekilde ancak bir düşmanına vurabilir. Aşırı sert değil çok çok aşırı sert bir şekilde müdahale edildi.

Basın açıklamasının yapılacağa parka ilerlerken emniyet müdür yardımcısı Seyfullah ismindeki müdür, diğer müdürler ve il emniyet müdürü de olayın içerisinde olmak üzere hepsi orada bulunan polislere talimat vererek benzeri görülmemiş bir müdahalede bulundular.”

1994 yılında kurulan vakıf, ‘hakiki imana ulaşmış, ibadete âşık, ahlak sahibi ve Allah’ın yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden öncü bir nesil hazırlamayı’ amaçlıyor. İnternet sitesinde, “Müslümanlar, particilik ve başka yollar yüzünden gerçek bir İslami hareket olamadılar. Sorunun kaynağı sistemin kendisidir” deniyor.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabı üzerinden müdahaleye tepki gösterdi.

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