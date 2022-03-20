Adana’da Furkan Vakfı mensuplarına orantısız müdahale

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın yürüyüşüne katılanlara polis biber gazı ve coplarla saldırdı.

Adana Emniyetinden Çok Sert Müdahale!



Bir vatandaşa onlarca polisin saldırdığı anlar…



Yürüyüşe PolisMüdahalesi#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/C5GZMQQdBw — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) March 20, 2022

Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul, Twitter hesabı üzerinden sekiz üyelerinin tutukluluğunu protesto etmek için yürüyüş ve basın açıklaması yapmayı planladıklarını, ancak valiliğin başvurularını işleme almadığını belirtti.

‘Canavarlaşmışlar ve vahşileşmişler‘

Noter aracılığıyla valiliğe ihtar çekmek istediklerini söyleyen Kuytul şöyle devam etti:

“Noter de sanırım tehdit edildiği için ihtarı çekmedi. Bütün belgelerimiz elimizde ve Atatürk Parkı’nda basın açıklaması yapalım dedik. Yürüyüşe çok sert müdahale edildi.

Siz milletin hizmetinde değil, Soylu'nun emrindesiniz.



Soylu GörevdenAlınsın

Yürüyüşe PolisMüdahalesi#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/5aijjPRYfd — Alparslan Kuytul (@alparslankuytul) March 20, 2022

Valiliğin tayin etmiş olduğu güzergahta toplanılarak yürüyüş yapılacaktı. Her taraftan oraya gelen arkadaşlara müdahale edildi. Çıldırmış gibiler, canavarlaşmışlar ve vahşileşmişler! İnsan bu şekilde ancak bir düşmanına vurabilir. Aşırı sert değil çok çok aşırı sert bir şekilde müdahale edildi.

Basın açıklamasının yapılacağa parka ilerlerken emniyet müdür yardımcısı Seyfullah ismindeki müdür, diğer müdürler ve il emniyet müdürü de olayın içerisinde olmak üzere hepsi orada bulunan polislere talimat vererek benzeri görülmemiş bir müdahalede bulundular.”

SKANDAL GÖRÜNTÜLER!



Vatandaşa Öldüresiye İşkence Etme Hakkını Polise Kim Verdi?



Adana Emniyeti, Sokak Ortasında Furkan Hareketi Mensuplarına Zulüm ve İşkence Gerçekleştiriyor!



Soylu GörevdenAlınsın

Yürüyüşe PolisMüdahalesi#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/bd4gZj9tI6 — Furkan Haber (@furkanhabernet) March 20, 2022

1994 yılında kurulan vakıf, ‘hakiki imana ulaşmış, ibadete âşık, ahlak sahibi ve Allah’ın yeryüzünde hâkimiyeti için meşru yollarla mücadele eden öncü bir nesil hazırlamayı’ amaçlıyor. İnternet sitesinde, “Müslümanlar, particilik ve başka yollar yüzünden gerçek bir İslami hareket olamadılar. Sorunun kaynağı sistemin kendisidir” deniyor.

Skandal Olay!#AdanaEmniyeti’nin başörtülü kadına gözü dönmüşcesine saldırdığı anlar!



Soylu GörevdenAlınsın

Yürüyüşe PolisMüdahalesi



Canlı yayın: https://t.co/4r53lQQZag pic.twitter.com/XBeRhcCqSW — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) March 20, 2022

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Twitter hesabı üzerinden müdahaleye tepki gösterdi.

#AdanaEmniyeti



Erkek, kadın demeden zulüm uyguluyor 25. yılında 28 Şubat zalimleri



Polislerin kadınlara cop ve plastik mermi sıktığı o anlar…



Yürüyüşe PolisMüdahalesi#AdanaEmniyeti pic.twitter.com/Ts5gIZjxxU — Ömer Faruk Gergerlioğlu (@gergerliogluof) March 20, 2022