Furkan Vakfı’na geceyarısı operasyonu

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın düzenlemek istediği programa ait tanıtım afişleri polisler tarafından toplatıldı. Vakıf üyeleri, konser ya da başka toplantı afişlerine izin verilirken kendi afişlerinin toplatılmasına tepki gösterdi: “Şehrin her köşesinde partilerin brandaları asılı dururken sadece kutlu doğum konferansına ait brandalardan rahatsızlık duyan Adana Emniyeti’ni kınıyoruz.”

Kısa sürede Twitter’ın birinci gündemine oturan konuyla ilgili Furkan Vakfı sosyal medya hesabından şöyle dedi: “Kanunen izne bağlı olmayan sadece bildirim şartı bulunan bu program için yapmış olduğumuz duyuru çalışmaları engelleniyor!”

Kanunen izne bağlı olmayan sadece bildirim şartı bulunan bu program için yapmış olduğumuz duyuru çalışmaları engelleniyor! — Furkan Vakfı (@furkanvakfi) October 28, 2021

Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul ise sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Yine bir baskılama teşebbüsüne karşılık ‘hakkımızı çeke çeke alırız’ vakası! Bizimkiler gelince bırakıp gidiyorlar Herkes gibi etkinlik yapmak istiyoruz, Peygamberimizi anlatacağız. Ne zaman hukuka uygun davranıp, biz hakkımızı zorla almadan medenice vereceksiniz!”

Yine bir baskılama teşebbüsüne karşılık "hakkımızı çeke çeke alırız" vakası!

Bizimkiler gelince bırakıp gidiyorlar

Herkes gibi etkinlik yapmak istiyoruz, Peygamberimizi anlatacağız

Ne zaman hukuka uygun davranıp, biz hakkımızı zorla almadan medenice vereceksiniz!#AdanaEmniyeti https://t.co/5J1kkC53Ox — Semra Kuytul (@semrakuytul) October 27, 2021

Kulis bilgilerini gündeme getirmekle tanınan Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabıysa, Furkan Vakfı’nın iktidarı eleştirdiği için baskıya maruz kaldığını söyledi.