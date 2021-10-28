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Yaramazlara biraz batar!

Furkan Vakfı’na geceyarısı operasyonu

Adana’da Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı’nın düzenlemek istediği programa ait tanıtım afişleri polisler tarafından toplatıldı. Vakıf üyeleri, konser ya da başka toplantı afişlerine izin verilirken kendi afişlerinin toplatılmasına tepki gösterdi: “Şehrin her köşesinde partilerin brandaları asılı dururken sadece kutlu doğum konferansına ait brandalardan rahatsızlık duyan Adana Emniyeti’ni kınıyoruz.”

Kısa sürede Twitter’ın birinci gündemine oturan konuyla ilgili Furkan Vakfı sosyal medya hesabından şöyle dedi: “Kanunen izne bağlı olmayan sadece bildirim şartı bulunan bu program için yapmış olduğumuz duyuru çalışmaları engelleniyor!”


Vakfın kurucusu Alparslan Kuytul’un eşi Semra Kuytul ise sosyal medya hesabından şöyle yazdı: “Yine bir baskılama teşebbüsüne karşılık ‘hakkımızı çeke çeke alırız’ vakası! Bizimkiler gelince bırakıp gidiyorlar Herkes gibi etkinlik yapmak istiyoruz, Peygamberimizi anlatacağız. Ne zaman hukuka uygun davranıp, biz hakkımızı zorla almadan medenice vereceksiniz!”

Kulis bilgilerini gündeme getirmekle tanınan Ankara Kuşu adlı sosyal medya hesabıysa, Furkan Vakfı’nın iktidarı eleştirdiği için baskıya maruz kaldığını söyledi.

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