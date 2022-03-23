Ankara Barosu başkanı istifa etti: Kirli siyasete dahil olmayacağım

Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel, ‘baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı kirli siyasete dahil olmayacağını’ vurgulayarak istifa etti.

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8 Aralık 2021’de başkanlık görevine seçilen Koranel bir otelde düzenlediği basın toplantıısında başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ettiğini duyururken ‘vesayeti gelenek haline getiren zihniyetin taleplerini yerine getirmemesi üzerine aleyhine algı operasyonu başlatıldığını’ söyledi.

‘Siyasi saikle karar verildi’

Ankara Barosu Staj Kurulu Başkanı Suphi Tugay Ertunç, Avukatlık ve Staj Akademisi Başkanı Çağrı Ayhan Şenel, Gelincik Merkezi Başkanı Aslı Koçak Arıhan’ın görevlerini eksiksiz şekilde yerine getirmesine rağmen ‘yönetim kurulu kararıyla, antidemokratik şekilde’ 2 Mart’ta, genel kurul ve seçimlere ilişkin faaliyetleri gerekçe gösterilerek görevden alındığını söyleyen Koranel şu ifadeleri kullandı:

“Baromuzda görev yapan bazı meslektaşlarımız için görevden alınma yönündeki siyasi saikle verilen bu karar, başta Anayasa, Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları ve hiçbir görüş ayırt etmeksizin üyesi olduğumuz 98 yıllık Ankara Barosu geleneklerine açıkça aykırıdır.”

Covid-19 nedeniyle karantinada olduğu 16 Mart’ta, bilgisi dışında 10 binden fazla avukata gecikmiş baro kesenekleriyle ilgili yazı gönderildiğini de aktaran Koranel, “Algı operasyonu artık şahsıma yönelik olmaktan çıkmış, sayısı 10 binleri aşan meslektaşımı etkiler duruma gelmiştir” dedi.

‘Kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmedim’

Kimsenin baro ve başkanının arkasından iş çevirerek bir şey elde edemeyeceğini vurgulayan Koranel şöyle konuştu: “Yapılmak istenen, yıllardır süregelen tüm emek ve çalışmaların önünün kesilerek, baronun bir kısım odaklara teslim edilmek istenmesidir. Bizler avukatız ve 22 bini aşan kayıtlı avukatıyla bir savunma ordusu olan Ankara barosu yönetim kurulunda çok kıymetli görevi ifa eden bir kişi olarak dışarıdan etki ve baskı altında kalarak bir kişi ya da zümrenin talimatlarıyla hareket etmedim, etmeyeceğim. Gelinen durum itibariyle baronun üzerinden elini çekmemekte ısrarlı olan kirli siyasete dahil olmayacağım, şanlı bir geçmişe sahip olan başkent barosu üzerinde hamilik yapmaya çalışan zihniyetlerle bağımsız şekilde mücadele etmek amacıyla başkanlık ve yönetim kurulu üyeliğinden istifa ediyorum.”