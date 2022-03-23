Araştırma: Üç aylık enflasyon yüzde 34

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırması, martta gıda enflasyonunun yüzde 17,3 arttığını ortaya koydu.

Fotoğraf: Reuters

Araştırmaya göre yılın ilk üç ayındaki artış yüzde 33,9’u buldu. Yıllık enflasyon yüzde 118,8 olarak hesaplandı.

Konfederasyon enflasyonu ocakta yüzde 9, şubatta 4,7 olarak hesaplamıştı.

Araştırmaya göre yağ yüzde 30,5’lik artışla martın zam şampiyonu. Ardından yüzde 30’la et-balık geliyor. Ekmek/makarnada enflasyon yüzde 20’ye yaklaşırken, meyve ve sebzedeki artış yüzde 10’u geçti.

Yıllık olarak bakıldığında ise ekmek/un/bulgur/makarna fiyatı yüzde 131,9, et-balık fiyatı yüzde 95,1, süt-süt ürünleri ve yumurta fiyatı yüzde 60,3 arttı.

Yağdaki artış yüzde 98,2, meyvede yüzde 180,2. Sebzede yüzde 261,4 artış görüldü.