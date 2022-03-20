Hazine bakanı: Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla nasıl mücadele edileceğini iyi bildiklerini söyledi.

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Türkiye’de şubatta resmi enflasyon 20 yılın yeni zirvesine, yüzde 54,4’e tırmanmıştı. Uluslararası yatırım kuruluşları Rusya ‘nın Ukrayna’yı işgali sonrasında daha önce yüzde 55’lerde olan zirve tahminlerini yüzde 70’lere kadar çıkarmıştı.

Şanlıurfa’da partinin etkinliğinde konuşan Nebati, Türkiye’nin şu anda enflasyonun baskısı altında olduğunu ancak bunu halledeceklerini ifade etti.

“20 yıldır hangi problemi çözmedik” diye soran bakan, “Enflasyonla nasıl mücadele edileceğini en iyi bilenlerdeniz” dedi.

Nebati, Türk Lirası’na güvenmeye başlandığını, milletin Türk Lirası’yla iş yapmanın güzelliğini yaşadığını belirtti.

Bakan, “‘Ülkede ayçiçek yağı bitti’ dediler. Millete ayçiçeği yağı stoku yaptırdılar” ifadelerini kullandı.