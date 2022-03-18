Kiralar bir yılda yüzde 84 arttı: İstanbul’daki artış enflasyonun iki katından fazla

Şubat itibariyle yıllık kira artış oranı İstanbul’da yüzde 112,3, Ankara’da yüzde 106,7, İzmir’de yüzde 74 olarak kaydedildi. Ülke genelindeki artış yüzde 84,2.

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Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (BETAM) emlak sitesi sahibinden.com verilerine dayanarak hazırladığı kiralık konut piyasası araştırmasında mart raporu yayımlandı.

Buna göre Türkiye genelinde ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatındaki yıllık artış oranı şubatta yüzde 84,2’yi buldu. Böylece ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 30 TL’ye yükseldi.

Ortalama kiralık konut ilan metrekare fiyatları İstanbul’da 49 TL, Ankara’da 24 TL, İzmir’deyse 30 TL’ye çıktı.

Kiralık konut piyasasında canlılık göstergesi kabul edilen ‘kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı’ geçen aya göre ülke genelinde ve İstanbul’da artarken Ankara ve İzmir’de düştü.

Şubatta yıllık ortalama kira artışı ülke genelinde yüzde 84,2 olurken büyükşehirlerdeki kira artış hızları farklılık gösterdi.

En yüksek yıllık kira artışının görüldüğü iller Antalya (yüzde 122), İstanbul (yüzde 112,3), Ankara (yüzde 106,7), Mersin (yüzde 98,2) ve Kocaeli’ydi (yüzde 88,1).

En düşük kira artışının görüldüğü illerse Denizli (yüzde 35,8), Trabzon (yüzde 34,5), Van (yüzde 33,6), Mardin (yüzde 31,6) ve Kahramanmaraş (yüzde 20).

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta yıllık enflasyon yüzde 54,4’e çıkmıştı.