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Yaramazlara biraz batar!

Tarımsal girdi enflasyonunda rekora devam


Tarımsal girdi enflasyonu ocakta hem yıllık hem aylık bazda rekor serisini sürdürdü. Resmi rakamlarda gübre fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 153.

tarım girdi
Fotoğraf: AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE) ocakta aylık bazda yüzde 10,12, yıllık bazda yüzde 57,26 yükseldi.


Tarım girdi
Kaynak: TÜİK

Ana gruplarda bir önceki aya göre tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmet endeksi yüzde 6,99, tarımda kullanılan mal ve hizmet endeksi yüzde 10,57 arttı.

Bu oran yıllıkta sırasıyla 36,10 ve yüzde 60,78.

Kaynak:TÜİK

Yıllık artışın yüksek olduğu alt grupların başındaysa yine yüzde 153,34 gübre ve toprak geliştiriciler var.

Yüzde 101,14 ile enerji ve yağlar ikinci sırada.

Kaynak: TÜİK

Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplarsa yüzde 37,91 ile enerji ve yağlar. Yüzde 17,06 bina bakım masrafları takipte. 

Tarım GFE’de yeni rekor

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