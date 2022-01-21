Tarımsal girdi enflasyonunda yeni rekor

Tarımsal girdi fiyat endeksindeki artış Kasım 2021’de hem yıllık hem aylık bazda rekor tazeledi. Endeks alt kalemlerinde gübre fiyatları ise yine liste başı.

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Tarımsal girdi fiyat endeksi (Tarım-GFE), çiftçinin tarımsal faaliyetlerini yapmak için üretim ve yatırım amaçlı satın aldığı girdilerin maliyet unsuru olarak değişkenliğini izleyen bir gösterge.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tarım-GFE, geçen yıl kasım ayında aylık bazda yüzde 8,52, yıllık bazda ise yüzde 36,20 arttı. Bu aynı zamanda hem aylıkta hem de yıllıkta rekor anlamı taşıyor.

Endekste on iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 25,40.

Yıllık Tarım-GFE’ye göre sekiz alt grup daha düşük, üç alt grup ise daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 120,54 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 50,51 ile çiftlik binaları (ikamet amaçlı olmayanlar) oldu. Buna karşılık, yıllık artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla, yüzde 15,54 ile malzemeler ve yüzde 15,88 ile veteriner harcamaları.

Aylık Tarım-GFE’ye göre ise yedi alt grup daha düşük, dört alt grup daha yüksek değişim gösterdi. Aylık artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla, yüzde 19,89 ile gübre ve toprak geliştiriciler ve yüzde 11,10 ile makine bakım masrafları oldu. Buna karşılık, aylık artışın düşük olduğu alt gruplar ise sırasıyla yüzde 1,84 ile veteriner harcamaları ve yüzde 2,37 ile malzemeler.