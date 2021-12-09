Çiftçi çaresiz, yetkililer sessiz: Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 lira

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, gübre fiyatlarındaki anormal artışın, Türkiye’yi önümüzdeki süreçte gıda krizine sürükleyebileceğini belirterek, yetkilileri göreve çağırdı: “Gübre fiyatlarındaki artış hızı, doları, altını ve mazotu geçti. Geçen yıl 1800 lira olan gübre bu yıl 14 bin 700 liraya ulaştı.”

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Geçen yıl üre gübrenin fiyatı 1800 lira, DAP gübrenin fiyatı da 2 bin 200 liraydı. Bu yılsa zamlarla beraber iki tür gübrenin de fiyatı 14 bin 700 lira oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklara seslenen Gürer, “Gübre fiyatlarına müdahale edilmez ise gıdada önümüzdeki süreçte Türkiye çok sıkıntılı ve zor bir sürece girebilir” ifadelerini kullandı.

Üründen tam anlamda verim alınabilmesi için DAP ve üre gübrenin kullanılması önemli. Ancak fahiş fiyat artışlarından dolayı çiftçiler topraklarına ya az miktarda gübre attı ya da hiç atmadı.

Güncel gübre fiyatları

Gübrenin bitkisel üretimi, bakliyatı, hububatı, meyveyi doğrudan etkilediğine işaret eden Gürer, gübre verilmez ise rekolte kaybının ortaya çıkacağını, bu durumda yurt dışında ithalatla ürün alınamaması halinde, ülkemizde gıda krizinin yaşanabileceğini belirtti.

Gürer iktidarın bu duruma sessizliğine tepki gösterdi: “Bu ülkeyi yönetenler bunu nasıl görmüyor? Çiftçi bizi arayıp ‘Biz ne yapacağız, nasıl gübre alacağız, tarlayı nasıl ekeceğiz’ diyor ama siyasi iktidar bu olumsuzluğu görmüyor. Gübredeki bu artış nereden kaynaklanıyor?“