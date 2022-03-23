Rakamlarla: Avrupa, Rus petrolünden vazgeçebilir mi?

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna savaşının başından beri kaçındığı petrol ambargosu konusunda bu hafta yine kritik görüşmeler yapacak.

Rakamlarsa AB’nin Rus petrolünden vazgeçme ihtimalini pek de mümkün göstermiyor.

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ABD ve Britanya, 8 Mart’ta Rus petrolüne ambargo kararı almıştı.

Almanya ve Hollanda’nın çıkışları sonrası Avrupa tarafındaysa ambargo ihtimali hala çok zayıf.

Ancak konu, bugün AB’nin ve Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek ABD Başkanı Joe Biden’ın, yarınki NATO, G7 ve AB zirvelerinde yine masadaki en önemli gündem maddelerinden biri.

Rusya’nın pazar payı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Rusya yüzde 8 payla dünyanın en büyük petrol ihracatçısı. Rusların sattığı petrolün en büyük alıcısıysa AB.

Geçen yıl günlük ortalama 7,5 milyon varil petrol ihraç eden Rusya, AB’ye 2,2 milyon varili ham petrol ve 1,2 milyon varili de petrol ürünleri olmak üzere günlük yaklaşık 3,4 milyon varil petrol sattı.

Bu rakam Rusya’nın toplam petrol ve petrol ürünleri ihracatının yaklaşık yüzde 45’i, AB’nin toplam petrol ithalatınınsa yüzde 25’ini oluşturdu.

Ne kadar para kazanıyor?

Rusya geçen yıl petrol ihracatından 110 milyar dolar kazandı.

Petrol ve doğalgazdan gelen para Rusya’da federal bütçenin yaklaşık yüzde 40’ı.

Moskova işgalin başından (24 Şubat) bugüne AB’ye 7 milyar dolardan fazla petrol ihraç etti ve şu ana kadar bu alanda sorunla karşılaşmadı.

Deniz yolu AB için avantaj

AB ülkeleri, Rus petrolünün 2,7 milyon varilini deniz, 700 bin variliniyse boru hattı aracılığıyla alıyor.

İhracatın büyük bölümün deniz yoluyla yapılması petrolde doğalgaza göre avantajlı bir durum ortaya çıkarıyor.

Avrupa’nın kağıt üzerinde farklı satıcıları tercih ederek boşluğu doldurma ihtimali var.

Ancak uzmanlara göre ithal edilen miktarın büyüklüğü sebebiyle bu kısa dönemde mümkün değil.

Alıcıların ikilemi

Avrupalı alıcılar için resmi bir ambargo kararı olmamasına rağmen Rus petrolünü tercih etmek itibar riski. Rus petrolünü ikame edebilecek alternatifse yok denebilecek kadar az.

Sonuç olarak, alternatifsiz kalan Avrupalı alıcılar için ticaret artık neredeyse el altından.

Ruslara karşı mesafeli olmak isteyen alıcılar ticareti de uluslararası aracılar vasıtasıyla yürütmeyi tercih ediyor.