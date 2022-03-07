Petrol fiyatı, ‘Rusya’ya ambargo’ endişeleriyle 130 doların üstüne çıktı

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Avrupa ülkelerinin Rus petrolüne ambargo uygulamasının arzı daraltacağı endişeleriyle uluslararası piyasalarda 130 doların üstüne çıktı.

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ABD’nin Rusya petrolü, sıvılaştırılmış doğalgazı ve petro kimya ürünlerini de yasaklayacağına yönelik yasa tasarısının oluşturulması ve tedarik endişeleriyle Şubat 2013’ten bu yana en yüksek seviye olan 118,4 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, geçen haftayı yüzde 23,8 artışla 116,7 dolardan tamamlamıştı.

Bu sabah 122,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün gün içinde 139 doların üstüne çıktı. Daha sonra gerileyerek, 02:55 itibariyle yüzde 10,13 artarak 130,08 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün variliyse yüzde 9,46 artarak 126,89 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Batı ülkelerinin Rusya’ya yönelik yaptırımları, Rusya’dan gelecek olası karşı yaptırımların arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleri ve ABD’yle Avrupalı ülkelerin Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı tartıştıklarına dair haberler etkili oldu.

Analistler, ABD ve Avrupa ülkelerin Rus petrolüne yönelik ambargo uygulamasının petrolde arzı daraltacağını belirtirken, Rusya’nın Ukrayna’yı işgale başlamasından bu yana Brent petrolün varil fiyatının yüzde 30’dan fazla arttığını kaydetti.

Petrol ithalatı durabilir

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupalı müttefikleriyle Rusya’dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıkladı.

ABD’li NBC kanalında yayınlanan ‘Meet the Press’ programına katılan Blinken, enerji fiyatlarının arttığı günlerde Rusya’dan petrol ithalatının yasaklanmasını ele aldıklarını söyledi.

Blinken, “Rusya’nın ülkelerimize petrol satışını yasaklamayı Avrupalı ortaklarımızla aktif bir şekilde tartışıyoruz. Ancak aynı zamanda küresel petrol arzını istikrarlı şekilde sürdürme konusunu da görüşüyoruz” dedi.

Oxford Enerji Araştırmaları Enstitüsü’nün raporunda, ABD’nin ve Avrupa ülkelerinin Rusya’ya karşı açıkladığı ekonomik yaptırımlar sonrası Rus ham petrol ihracatının tamamen kesilmesi halinde Brent petrolün varil fiyatının 130 dolara çıkabileceği değerlendirilmişti.