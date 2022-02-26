Ukraynalı bakandan dünyaya çağrı: Rus petrolü almayı bırakın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, dünyayı Rus petrolü almayı sonlandırmaya çağırdı.

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Kuleba Twitter’da şunları kaydetti: “Rusya’yı tamamen izole edin, büyükelçilerini sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın ve ekonomisini mahvedin. Rus savaş suçlularını durdurun.”

Batı ülkeleri bugüne kadar açıkladığı yaptırımlarda, Rusya’nın enerji sektörünü hedef almaktan kaçınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı enerji güvenliği danışmanı Amos Hochstein, yaptırımlara petrol ve gaz sektörünün neden dahil edilmediğini şu sözlerle açıklamıştı: “Petrol ve gaz sektörünü yaptırım paketine dahil edersek fiyatlar yükselir. Belki Putin’in satış miktarı yarıya düşer ama fiyat iki katına çıkar. Bu durumda Putin değil ABD ve müttefikleri zarar görür.”

Rusya’nın işgale başlamasıyla 24 Şubat Perşembe günü 105,8 doları gören ve 2014 yılı sonrasındaki dönemin zirvesine çıkan Brent tipi petrolün varil fiyatı, petrolün yaptırım paketine dahil edilmemesiyle 96 dolara kadar gerilemişti.