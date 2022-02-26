Diken

Yaramazlara biraz batar!

Ukraynalı bakandan dünyaya çağrı: Rus petrolü almayı bırakın

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, dünyayı Rus petrolü almayı sonlandırmaya çağırdı.

Fotoğraf: Reuters

Kuleba Twitter’da şunları kaydetti: “Rusya’yı tamamen izole edin, büyükelçilerini sınır dışı edin, petrol ambargosu uygulayın ve ekonomisini mahvedin. Rus savaş suçlularını durdurun.


Batı ülkeleri bugüne kadar açıkladığı yaptırımlarda, Rusya’nın enerji sektörünü hedef almaktan kaçınmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı enerji güvenliği danışmanı Amos Hochstein, yaptırımlara petrol ve gaz sektörünün neden dahil edilmediğini şu sözlerle açıklamıştı: “Petrol ve gaz sektörünü yaptırım paketine dahil edersek fiyatlar yükselir. Belki Putin’in satış miktarı yarıya düşer ama fiyat iki katına çıkar. Bu durumda Putin değil ABD ve müttefikleri zarar görür.”

Rusya’nın işgale başlamasıyla 24 Şubat Perşembe günü 105,8 doları gören ve 2014 yılı sonrasındaki dönemin zirvesine çıkan Brent tipi petrolün varil fiyatı, petrolün yaptırım paketine dahil edilmemesiyle 96 dolara kadar gerilemişti.

Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listenin başında Putin ve Lavrov

ABD, Putin’i ‘despotlar’ grubuna ekledi: ‘Saldırının mimarları’na yaptırım getirdi

Biden, Rusya’ya yeni yaptırımları duyurdu

Britanya’dan Rusya’ya ‘en ağır yaptırım paketi’

AB’den Rusya’ya yeni yaptırımlar: Listenin başında Putin ve Lavrov

SON HABERLER

Batı, İslamcılık ve seküler muhalefet: Kim kime karşı?

Batı karşıtlığının toplumsallaşması bütün varlık, kimlik ve iddialarını bu karşıtlık üzerine inşa eden İslamcıların ‘normalleşmesi’ anlamına geliyor. Siyasal söylemini Batı karşıtlığı üzerine inşa eden Erbakan’ı anmaya ‘laik muhalefet’in altı liderinin katılması, bu işlemin başarıldığının kanıtı.

Emperyalist işgal çok ayıp bir şeydir!

Savaşta tutulacak taraf bellidir, insanın tarafı tutulur. Putin’in işgâline karşı duran Ruslar, anti-Nazi Ukraynalılardır tarafımız. Yayılmacı işgaller, sağcı fanatizmin ilacı değil, kan kardeşidir.

Zelenski, ABD’nin tahliye teklifini reddetmiş

ABD’nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’ye Rusya tarafından yakalanması ya da öldürülmesini önlemek için kendisini Kiev’den çıkarmayı teklif ettiği ancak Zelenski’nin bu teklife şu ana kadar olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.