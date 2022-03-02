Yaptırım etkisiyle fiyat zirvede: ABD ve müttefikleri piyasaya petrol sürecek

ABD ve Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) üye diğer ülkeler, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından arzda görülen kesintileri telafi etmek için dün 60 milyon varil petrol rezervini piyasaya sürmek üzere anlaştı.

Rusya’nın petrol ticaretinde düzen, Batılı devletlerin Rus şirketlerine, bankalarına ve şahıslara yaptırım uygulamaya başlamasının ardından karıştı.

Ukrayna da dünyayı Rus petrolü almayı sonlandırmaya çağırmıştı.

Petrol ticareti yaptırımlardan muaf bırakıldı ama alıcılar yaptırımları ihlal etmekten çekinerek Rusya’daki ham petrolden kaçınıyor.

Yatırımcılar arz kesintilerinin artacağını fiyatlarken, IEA’nın piyasaya petrol süreceği haberleri ham petrol vadeli işlemlerindeki yükselişi durdurmakta işe yaramadı. Brent ham petrol varil fiyatı 7 dolar artarak 104,97 dolarla 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeden kapandı.

ABD Enerji Bakanlığı, 31 IEA üyesinin bir araya geldiği olağanüstü bakanlar toplantısının ardından, piyasaya sürülmesi planlanan petrolün yarısının ABD’den geleceğini belirtti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen Psaki, IEA toplantısından sonraki açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e atıfta bulunarak, “Başkan Putin’in eylemleri sonucunda küresel enerji arzında gerçekleşen kesintileri sınırlamak için elimizdeki her aracı kullanmaya hazırız” dedi.

IEA İcra Direktörü Fatih Birol da, enerji piyasalarındaki mevcut durumun ‘çok ciddi olduğunu ve tüm dikkatimizi talep ettiğini’ söyledi.

Birol “Küresel enerji güvenliği tehdit altında ve toparlanmanın kırılgan olduğu bir aşamada dünya ekonomisini risk altında bırakıyor” dedi.