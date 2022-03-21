Rusya’nın enerji ihracatında işler ‘şimdilik’ tıkırında: Günlük 680 milyon avroluk satış

Savaş sonrası Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’dan gaz, kömür ve petrol ithalatı 17 milyar avroya yaklaştı.

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AB, 24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşın ardından Rusya’ya karşı sert ekonomik yaptırımlar açıklamasına rağmen yüksek oranda bağımlılık nedeniyle enerji alanını dışarda tutmak zorunda kaldı.

Avrupa, bir yıl içinde Rus gazına bağımlılığını yaklaşık yüzde 80 azaltacak yol haritası hazırlarken, şu an Rusya’dan petrol, doğalgaz ve kömür ithalatıysa normal seyrinde.

Rakamlara bakıldığında 24 Şubat’tan bugüne 10,6 milyar avroluk gaz ithalatı gözüküyor. Bu rakama LNG yani sıvılaştırılmış doğalgaz kargoları dahil.

Söz konusu süreçte Rusya’dan ayrıca 5,7 milyar avro petrol ve 435 milyon avroluk kömür ithalatı var.

Savaş sonrası AB’nin Rusya’dan doğalgaz, kömür ve petrol ithalatı günlük yaklaşık 680 milyon avro.

Geçen yılki görünüm

Rusya ihracat gelirlerinin yaklaşık üçte birini doğalgaz ve petrol satışından elde ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, AB geçen yıl Rusya’dan 155 milyar metreküplük doğalgaz ithal etti. Bu rakam, AB’nin toplam gaz ithalatının yüzde 45’ini oluşturdu.

Geçen yıl AB ülkeleri içinde Rusya’dan en fazla doğalgaz, kömür ve petrol ithal eden ülke yaklaşık 40,6 milyar avroyla Almanya. Bu ülkeyi 32,7 milyar avroyla Hollanda, 18,4 milyar avroyla İtalya, 15,5 milyar avroyla Polonya ve 10,2 milyar avroyla İspanya izledi.