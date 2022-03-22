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Yaramazlara biraz batar!

AB’nin gözü yemedi: Rusya’ya petrol ambargosunda uzlaşma çıkmadı


Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları, Rusya’ya petrol ambargosu konusunda anlaşamadı.

Fotoğraf: Reuters

ABD ve Britanya, 8 Mart’ta Rus petrolüne ambargo kararı almıştı. 


AB dışişleri bakanlarının beşinci yaptırım paketini tartıştığı toplantıda masaya gelen petrol ambargosundaysa sonuç yok.

Almanya ve Hollanda, AB’nin Rusya’nın petrol ve doğalgazına hayli bağımlı olduğunu ve şimdi geri çekilemeyeceğini açıkladı.

AB şu an doğalgaz ihtiyacının yüzde 40’ını Rusya’dan ithal ediyor. Moskova işgalin başından bugüne AB’ye 5,7 milyar avroluk petrol ihraç etti ve şu ana kadar bu alanda sorunla karşılaşmadı.

Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielus Landsbergis ise karara tepkili.

Landsbergis’in Twitter’daki paylaşım şöyle: “Avrupa neden Putin’e petrol ve doğalgazdan daha çok para kazanabilmesi için zaman veriyor? Fişi çekmenin zamanı geldi.”

Avrupa Birliği’nin (AB) dış politikadan sorumlu yetkilisi Josep Borrell ise basın toplantısında AB’nin ‘Rusya’yı izole etmeye devam edeceğini‘ ancak somut kararların daha sonra alınacağını söyledi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak dün Rus petrolüne gelebilecek Avrupa Birliği (AB) ambargosunun varil fiyatını 300 dolara çıkarabileceğini söylemişti.

Tartışılan diğer yaptırımlar

Diplomatlar görüşmede ayrıca başka adımların tartışıldığını da ifade etti.

Adımlar arasında, Rus oligarklarca kullanılan vakıf fonlarına ilişkin yasal boşlukları kapamak, yaptırım uygulanan isimlere yenilerini eklemek, Rus teknelerinin AB’deki limanlara bağlanmasını engellemek ve daha fazla bankanın uluslararası SWIFT bankacılık sistemine erişimlerini kaldırmak yer alıyor.

Tüm bu adımların, ABD Başkanı Joe Biden’ın katılacağı NATO, AB ve G7 zirvelerinde ele alınması bekleniyor.

AB ve müttefik ülkeler, 24 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya girmesinin ardından Rusya Merkez Bankası’nın varlıklarının dondurulması da dahil olmak üzere ağır yaptırımlar uygulamıştı.

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