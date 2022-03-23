Kızını istismardan suçlu bulunan babaya indirimsiz 78 yıl hapis

İzmir’de kızına cinsel istismarda bulunmakla suçlanan sanığa 78 yıl dokuz ay hapis cezası verildi.

Gaziemir ilçesinde yaşayan E.Ö., babasının kendisine istismarda bulunduğunu annesine anlatması üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Tutuklanan baba Ü.Ö.’ye kızını dokuz yıl boyunca istismar ettiği gerekçesiyle ’12 yaşından küçük mağdurların cinsel istismarı’ ve ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ndan dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre İzmir 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dünkü karar duruşmasında savunma yapan baba, suçlamayı kabul etmeyerek kendisine iftira atıldığını öne sürdü.

Mahkeme heyeti, ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan sanığa 20 yıl ceza verdi.

Sanığın eylemi alt soyu olan kızına karşı olması nedeniyle cezanın artırılarak 30 yıla çıkarılmasına karar veren heyet, eylemin 15 yaşını tamamlamamış kişiye karşı cebir ve tehditle yapılması nedeniyle de cezanın 45 yıla çıkarılmasını kararlaştırdı.

Heyet, eylemin farklı zamanlarda aynı suçu işleme kastıyla birden fazla yapılması gerekçesiyle cezayı artırarak sanığı toplam 78 yıl dokuz ay hapse mahkum etti.

Heyet, cezada herhangi bir indirim uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.