Benzin ve motorine zam

Benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş, motorininse 1 lira 59 kuruş zamlandı. Yeni fiyatlar gece yarısı pompaya yansıtıldı.

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Akaryakıt fiyatlarındaki oynaklığın sebeplerinden birisi Rusya-Ukrayna savaşı. Husilerin Suudi Arabistan’ın milli petrol şirketi Saudi Aramco tesislerine saldırması da dün fiyatların artmasına neden olmuştu. Brent petrolün varil fiyatı bu hafta yaklaşık yüzde 15 yükselişle 120 dolara kadar çıktı.

Türkiye’de son fiyat artışıyla birlikte benzinin litre fiyatı ortalama 19 lira 80 kuruşa çıkarken, motorinin litre fiyatı 22 lira 30 kuruş oldu. Fiyat illere ve akaryakıt bayilerine göre kısmi değişimler gösterebiliyor.