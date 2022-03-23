Sözcü: Amaç İBB’yi batırmak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, kentte toplu ulaşıma yüzde 50, servislere yüzde 40 zam teklifinin reddedilmesini iktidarın ‘belediyeyi batırma’ çabasına yordu.

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Akaryakıta peş peşe zam sonrası benzinin litre fiyatı 20 liraya dayandı.

İstanbul’da özel halk otobüsleri, minibüs ve servisçiler, en az yüzde 50-60 zam istemiş, aksi halde kontak kapatılacağını bildirmişti.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürü Bilgili, “Bütün meslek grupları, yüzde 50 ila yüzde 100 fiyat artışı talebinde bulundu. Belediye de bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum” demişti.

Bugünkü İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında taksi, dolmuş, metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarına yüzde 50, servislere ise yüzde 40 zam teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

Ongun, Twitter hesabı üzerinden şunları yazdı: “Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi. Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak.”

Akaryakıta tarihte görülmemiş zam yapıldı. İBB, 10 milyar TL sübvanse yapıyor ama toplu taşımada yolcu ücreti akaryakıtı bile karşılayamaz hale geldi. Türkiye’nin tüm büyükşehirlerindeki UKOME’lerden zam kararı çıktı. İstanbul’da ise engellendi.



Tek amaç İBB ve İETT’yi batırmak. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 23, 2022

Ongun UKOME’deki Ulaştırma Bakanlığı’nın temsilcisi Serdar Yücel’e yüklendi: “5 bin yeni taksi teklifi dahil İstanbulluların tüm talepleri UKOME’de Ulaştırma Bakanlığı’nın temsilcisi Serdar Yücel’in talimatıyla reddedilmekte. Amaç İBB’yi işlemez hale getirmek / batırmak. Bizi üzen asıl konu UKOME’de TSK ve Emniyet temsilcilerinin de bu zata tabi olması.”