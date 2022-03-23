Amazon’dan Türkiye’de ilk üs: 1000’den fazla kişiyi işe alacak

Amazon 100 milyon doların üstünde yatırımla Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssünün bu sonbaharda hizmete gireceğini ve ilk yılında 1000’den fazla kişiye istihdam yaratacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Şirketin Türkiye’deki yatırım planlarının paylaşıldığı açıklamasında Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem gibi departmanlarda işe alım süreçlerinin başladığı, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlarınsa gelecek aylarda başlayacağı belirtildi.

Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortaklarıyla çalışmaya devam edecek.

‘Tatmin edici ücret ve yan haklar’

AA’nın aktardığı açıklamada Amazon Avrupa operasyonlardan sorumlu başkan yardımcısı Stefano Perego “Bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Perego, ‘tatmin edici ücret ve yan haklarla modern ve güvenli bir çalışma ortamı’ sunarak ilk senede yaratacakları 1000’i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, “İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışıyla kariyer fırsatları sunuyoruz” dedi.

‘Bürokratik süreçlerde destek’

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu şu ifadeleri kullandı: “Bu yatırım, sayın cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibiyle hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyuyla paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz.”