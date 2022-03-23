Kılıçdaroğlu Nebati’nin matematiğinden umutsuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Lirası’nın ‘en zayıf durumda’ bulunduğunu söyleyen Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye ”Matematiği galiba iyi değil” yanıtını verdi.

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Enflasyonun rekor kırdığı bir ortamda bakan, “Bunlar bekliyorlar dolar kuru 20, 25, 30 lira olacak. Bilerek yayıyorlar. Niye olsun? Zaten Türk Lirası şu an en zayıf durumunda. Gideceği bir yer yok bir kere. Vatandaş rahat olsun” demişti.

Gazilerle buluşma sonrası gazetecilere konuşan Kılıçdaroğlu, Nebati’ye şöyle karşılık verdi: “Matematiği galiba iyi değil. ‘En düşük seviyede’ diyor. TL, o seviyenin de altına inecek, görmüyor mu bu kişi Allah aşkına? Ekonomiden bu kadar kopuk, hayattan, gerçeklerden bu kadar kopuk bir kişiyi hiç düşünemiyorum. Ama maalesef bunlar söylendiği zaman gülüp geçiyorum. Az önce de söyledim, bunlar gerçekten devleti yönetemiyorlar. Gerçekten de savrulmuş vaziyetteler. Gerçekten de sorunlar yumağı içinde ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sorulunca da nasıl cevap vereceklerini bilmiyorlar. Böyle bir gariplik yaşıyoruz.”

‘Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur?’

Kılıçdaroğlu, asgari ücrete haziranda yeniden bir düzenleme yapılmasına ilişkin şunları söyledi: “Orada da çok karışık şeyler söyleniyor. Güncellenmesi lazım asgari ücretin. Asgari ücret, asgari ücret olmaktan çıktı zaten. Hangi asgari ücret? Açlık sınırının altında asgari ücret mi olur? Bari ‘açlık sınırı ücreti’ desinler, onun bile altına düştü zaten. Asgari ücretin hemen güncellenmesi lazım. Normali de budur zaten.”