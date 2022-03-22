Nebati bu kez vatandaşı ‘rahatlattı’: TL en düşük durumda, daha ineceği yer yok

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, son günlerde ekonomiyle ilgili tepki çeken yorumlarına bir yenisi daha ekledi: “Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.”

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AA’nın aktardığına göre Nebati, Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi’nde katıldığı bir programda Türkiye’ye yatırımın geldiğini ve gelmeye devam edeceğini belirterek, “Dünyadaki yatırımcıların yönünü çevirdiği yer Türkiye. Ben ciddi bir şekilde Türkiye’ye yatırımcı geldiğine ve geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

Kur korumalı mevduat sistemine ilişkin soru üzerine Nebati, Ukrayna-Rusya savaşına rağmen Türk Lirası’na güvenin arttığını dile getirdi.

Bakan, şunları söyledi: “Dünyadaki oynaklık tabii Türkiye’de de yansıyor. Avro dolar paritesine bakın, orada da görürsünüz, iniş çıkışlar oluyor. Kur korumalı mevduat hesabı devam edecek. Çünkü bu bir yıllıktı, bir yılın sonunda da Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan’ın bir yıl daha uzatma yetkisi var. 23 Mart’tan itibaren üç ay doluyor, çıkışların olup olmayacağını göreceğiz. Yatırımcının çıkması için bir neden yok. Hazine’ye etkisi de çok düşük. Çünkü Türk Lirası en düşük durumda, daha ineceği bir yer yok, vatandaş rahat olsun.”

TL’nin değeri, Merkez Bankası’nın Erdoğan’ın zoruyla faiz indirmeye başladığı eylülden sonra erimiş, 18,4’e kadar fırlayan dolar kuru ancak kur korumalı mevduat sistemini de içeren bir tedbir paketiyle durdurulabilmişti.

Enflasyonla mücadeleye de değinen Nebati, ’20 Aralık öncesinde hükümete zarar verme hedefiyle dövizde kaos yaratmaya çalışan mahfillerle, ülke çapında ayçiçek yağı yok iddialarını ortaya atıp yaygara çıkaranların aynı olduğunu’ öne sürdü.

‘Bürokrasiyi alaşağı ederiz’ demişti

Nebati, geçen hafta da Fransa’daki toplantıda yabancı yatırımcıları “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var rahat olun, mevzuatı da değiştiririz” sözleriyle ‘rahatlatmıştı’.

Bu sözleri tepki çekmesine rağmen Nebati ısrarını sürdürmüş ve dün yine benzer ifadeler kullanarak ‘bürokratik engelleri tanımayacaklarını’ söylemişti.