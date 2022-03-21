Nebati yine bildiğini okudu: Bürokratik engellerin üzerine gideceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tartışma yaratan ‘bürokrasi‘ mesajlarını sürdürdü.

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Nebati geçen hafta Fransa’nın Cannes kentindeki bir organizasyonda yabancı yatırımcılara, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” sözleriyle seslenmişti.

Söz konusu sözler ekonomi çevreleri ve muhalefet partileri tarafından sert şekilde eleştirilmiş, hukuk düzeni ve devlet geleneğine ciddi zarar verdiği ifade edilmişti.

Şanlıurfa’da iş insanlarıyla bir araya gelen Nebati geri adım atmadı: “Önümüzü kapatacak her türlü bürokratik engelin üzerine gideceğiz. Hiç kimse bu ülkenin yatırımcısına, girişimcisine engel koyamaz. Yatırımcılar Türkiye gelsin diye koşacağız, Londra’ya da Paris’e de Körfez’e de Japonya’ya da Afrika’ya da gideceğiz, onları buraya getireceğiz.“

Türkiye’deki yabancı yatırımcı sayısının son yıllarda ciddi düşüş gösterdiği rakamlarla sabit.

Sadece hisse senedi piyasasında dört yılda 9 milyar dolar çıktı.

Yabancı ayrıca hukuk sistemi ve TL’deki astronomik kayıplardan dolayı ucuz işgücüne rağmen hükümetin istediği kalıcı yatırıma da iştahsız.

TL sadece geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi politikalarına müdahalesiyle oluşan krizlerden ötürü yüzde 45’ten fazla eridi, bu yıl kayıp yüzde 10.