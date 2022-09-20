Akşam Postası / 20 Eylül 2022

Kılıçdaroğlu, ‘sürpriz aday’a ihtimal vermiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sürpriz bir aday çıkabilir mi” sorusunu “Yok hayır, sürprizlere yer yok. Akılcı politikalarla yola çıkmak lazım” diye yanıtladı.

Demirtaş, Elazığ’a selam gönderdi: Halkımız bu provokasyona alet olmayacaktır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a gitmeden hedef gösterildiği afişlerin asılmasının ardından HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’tan provokasyon uyarısı geldi: “Elazığlı hemșehrilerim başta olmak üzere tüm halkımız sağ duyulu davranacak ve bu provokasyonlara asla alet olmayacaktır.”

Kılıçdaroğlu’na saldırıda indirimin gerekçesi: Sanıkların ‘geleceği’ düşünülmüş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na linç girişimi davasının gerekçeli kararında CHP liderinin sığındığı evin önünde “Yakın o evi” diye bağıran ve Kılıçdaroğlu’na yumruk atan sanıkların ‘gelecekleri düşünülerek’ verilecek cezalarda altıda bir oranında indirime gidildiği yazıldı.

LGBTİ+ karşıtları ‘eşcinsel imam’ın konferansını hedef aldı: Sponsor markalar için boykot çağrısı

Avrupa’da ‘eşcinsel imam’ olarak bilinen Dr. Ludovic Mohamad Zahed’in İstanbul’da konferans verecek olmasına LGBTİ+ karşı gruplar tepki gösterdi. Hatta konferansa sponsor olan markalar için de boykot çağrısı yapıldı.

Gülsüm Elvan’ın kolunu kıran polisler hakkında yeniden yargılama kararı

Anayasa Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için düzenlenen destek eylemine katılan Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan’ı gözaltına alırken ters kelepçe takarak kolunun çıkmasına neden polisler hakkında karar verdi. Kapatılan soruşturma dosyasının yeniden açılmasına ve olay nedeniyle kötü muamele yasağının ihlal edildiğini belirten AYM, Elvan’a 20 bin TL manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Erdoğan, Amerikalılara ‘ekonomist’ olduğunu anlattı: Sizde bile raflar boş

ABD merkezli PBS kanalına konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yüzde 80’lerde seyreden enflasyonun sorun olduğunu ama yılbaşından sonra bunu aşacaklarını savunarak, “Ben ekonomistim” dedi.

Çakıcı’nın ziyareti ‘meyvelerini veriyor’: MHP, Bozdağ’a ’af’ için gidecek

Seçime giderken MHP’lilerin en sık başvurduğu ‘af’ düzenlemesi yeniden gündemde.

Kapatma davası: HDP’nin ‘reddi hakim’ talebine ret, ek delil için 30 gün süre

Anayasa Mahkemesi (AYM), HDP hakkındaki kapatma davasıyla ilgili ‘reddi hakim‘ talebini reddetti. Mahkeme, ek delil dosyası için de 30 gün ek süre verdi.

Rus ödeme sistemi Mir, Türkiye için neden sorun yaratıyor?

Batılı ülkeler, Türkiye’ye Rusya yaptırımlarıyla ilgili baskısını arttırıyor. Dün İş Bankası ve Denizbank, ABD’nin uyarısı sonrası Rus ödeme sistemi Mir’i kullanmayı bıraktıklarını duyurdu. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi devlet bankaları hala sistemi kullanıyor.

Nebati tavsiye etmişti: Hükümet son 12 aydaki borsa işlemlerini inceleyecekmiş

Dün akşamki ‘borsa zirvesi’ sonrası Bloomberg ajansına konuşan hükümet yetkilisi, son 12 aydaki piyasa işlemlerinin inceleneceğini söyledi.

Sağlık kuruluşu ruhsatı taksi plakasına döndü: Kiralayan bile var

Özel sağlık kuruluşlarına 14 yıldır ruhsat verilmemesi yeni bir pazar alanı yarattı. Hastane, tıp merkezi ve poliklinik ruhsatlarında taksi pazarına benzer bir piyasa oluştu.

Donbas ve Herson’da, Rusya’ya katılmak için referandum düzenlenecek

Donbas’taki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Rusya destekli ayrılıkçılar, 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında Rusya’ya katılım için referandum düzenleyeceklerini açıkladı. Rus işgali altındaki Herson da referandum düzenleyecek.

Piyasada ‘teminat sıkışıklığı’: VİOP’ta bankaların risk parametreleri güncellendi

Vadeli işlem ve opsiyon piyasasında işlem gören bankaların dayanak varlıkları için işlem teminatı hesaplamalarında kullanılan risk parametreleri güncellendi.

Bağcılar belediye başkanına ‘şantaj’ dosyasında ‘otopark sözü’ iddiası

AKP’li Lokman Çağırıcı 13 Nisan’da, 15 yıldır yürüttüğü Bağcılar belediye başkanlığı görevinden kalp rahatsızlığı nedeniyle istifa ettiğini açıklamıştı. Sonrasında, Çağırıcı’nın cinsel içerikli görüntüler nedeniyle tehdit edildiği için istifa ettiği öne sürülmüştü. Konuyla ilgili açılan davanın detaylarına göre, görüntüler Çağırıcı’nın otopark işletmesi sözü verdiği bir kişi tarafından çekilmiş.

‘Kayyım’ın satılık mahalle ihalesi iptal

Diyarbakır’ın kayyımla yönetilen Yenişehir Belediyesi, üstünde yüzlerce evin bulunduğu mahalle büyüklüğündeki araziyi satışa çıkarmıştı. İhale, hiçbir tarafın ihaleye dahil olmamasından dolayı iptal edildi.

İran’da Mahsa Amini’nin polis gözetiminde ölmesini protesto eden kadınlardan beşi öldürüldü

İran’da Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgede, polis gözetiminde hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünün ardından düzenlenen eylemlerin üçüncü gününde güvenlik güçlerinin protestoculara ateş açmasıyla beş kişi hayatını kaybetti.

Savaş ve salgın etkilemedi: Dünyada milyoner sayısı artacak

Ukrayna’da devam eden savaş ve faiz oranlarındaki artışın varlık sınıflarını ve kişisel servetleri eritmesine rağmen küresel çapta milyoner sayısının artması bekleniyor.