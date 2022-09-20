Erdoğan, BM Genel Kurulu’nda Yunanistan’ı ‘dayanışma’ya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, işbirliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz” dedi.

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Erdoğan, Yunanistan’ı Ege Denizi’ndeki askerlerden arındırılmış adaları işgal etmekle suçlamış ve yeri geldiğinde ‘gereğini yapmaya hazır’ olduğunu söylemişti.

Yunanistan’ın bölgede uçan Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasıyla gerilim artmış ve Erdoğan da bunun üzerine “Bir gece ansızın gelebiliriz” demişti. Avrupa Birliği (AB) Erdoğan’ın açıklamasını ‘düşmanca’ olarak nitelendirip tehditlerin durması gerektiğini iletmişti.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın gelebiliriz” ve “Yunanistan’ın anlayacağı dille konuşuyoruz” sözlerini “Ben de onların anlayacağı dilde kendilerine, Yunanistan’da dayılıklara geçit yok diyorum” diye yanıtlamıştı.

Genel kurulun 77’nci oturumunda konuşan Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Türkiye olarak öteden beri enerji konusuna rekabet değil işbirliği alanı olarak baktık.

* Ukrayna’da yedinci ayını dolduran ihtilafın ilk gününden bu yana savaşın kazananı olmayacağı düşüncesiyle hareket ettik. Tarafları önce Antalya sonra İstanbul’da bir araya getirdik.

* (İstanbul Mutabakatı) Tahıl arzının sürdürülmesinde kritik öneme sahip bu mutabakat, BM’nin son yıllarda imza attığı en büyük başarılardan biridir.

* Son günlerde yeniden alevlenen savaşın, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı temelinde sonlandırılması için gayretlerimizi artırarak sürdüreceğiz

* Her iki tarafa da krizden onurlu çıkış imkanı verecek bir diplomatik çözümü beraberce bulmamız gerekiyor.

* Dünya beşten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür.

* Güvenlik güçlerimize terör saldırıları gerçekleştiren, Suriye’nin toprak bütünlüğünü tehdit eden PKK ve türevlerine karşı kayıtsız kalmamız beklenemez.

* Suriye’de hayata geçireceğimiz yerleşim yerleri projesi konusunda herkesin gerekli çabayı göstermesini, dayanışma sergilemesini bekliyoruz.

* Terörizme karşı her türlü tedbiri almaya muktedir olduğumuzu, terör örgütlerine karşı gerekeni yapmaktan asla çekinmeyeceğimizi tekrar kuvvetle belirtiyoruz.

* Biz Aylan bebeklerin cesetleri kıyılara vurmasın diye çırpınırken, Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege’yi mülteci mezarlığına çevirmektedir.

* Mülteci krizi, daha iyi bir gelecek aramak için yola çıkan masumları botlarını batırıp ölüme terk etmekle, toplama kamplarına doldurmakla çözülemez.

* Adil, kalıcı ve kapsamlı çözüme kavuşturulması için başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen Filistin Devleti’nin kurulması dışında bir ihtimal yoktur.

* (Azerbaycan-Ermenistan) İki ülke arasında en kısa zamanda kapsamlı bir barış anlaşması imzalanmasının mümkün olduğuna inanıyoruz.

* İran’ın nükleer programına ilişkin hususların diplomasi ve diyalog yoluyla çözümüne yönelik görüşmelerin en kısa sürede uygulamaya geçirilmesini bekliyoruz.

* Bölgede, ülkemizle asla denk olmayan siyasi ve askeri seviyesine rağmen, güç gösterisi peşinde koşanlar, kendilerini komik duruma düşürmektedir.

* Yunanistan’dan, gerginlik ve tahrik siyasetini bir kenara bırakarak, iş birliği ve dayanışma çağrılarımıza kulak vermesini bekliyoruz.

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