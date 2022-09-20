Donbas ve Herson’da, Rusya’ya katılmak için referandum düzenlenecek

Donbas’taki Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyeti’ndeki Rusya destekli ayrılıkçılar, 23-27 Eylül tarihleri ​​arasında Rusya’ya katılım için referandum düzenleyeceklerini açıkladı. Rus işgali altındaki Herson da referandum düzenleyecek.

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Reuters’ın Tass haber ajansından aktardığına göre, Donbas’taki Rusya destekli ayrılıkçı parlamentolar, bugün erken saatlerde, referandumun ayrıntılarını özetleyen bir yasa çıkardı ama oylama için net bir tarih belirtilmedi.

Rusya, işgalinin başlarında Ukrayna’nın doğusunda yer alan Luhansk bölgesinin tam kontrolünü ele geçirdi. Ukraynalı yetkililer de pazartesi, bölgedeki bazı toprakları geri aldığını duyurmuştu.

Rusya’nın ele geçirdiği bölgelere atadığı yetkililer de bulundukları bölgelerin Rusya’ya katılması konusunda çalışmalarını hızlandırmıştı.

Ukrayna’da Rus ordusunun kontrolü altındaki Herson bölgesindeki yönetim de 23-27 Eylül’de bölgenin Rusya’ya katılması için referandum yapılacağını açıkladı. Zaporijya bölgesinde de, yakın bir zamanda bölgenin Rusya’ya katılması için referandum düzenlenebileceğini duyuruldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da, açıklamasında “Özel askeri operasyonun en başından itibaren ve ondan önceki dönemde, halkların kaderlerine karar vermeleri gerektiğini söyledik ve mevcut durum, bu halkların, kendi kaderlerinin efendisi olmak istediklerini doğruluyor” dedi.