Atama bekleyen sağlıkçılar Koca’ya sözünü hatırlattı: Kılıçdaroğlu gündemine aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2020’de sınava giren ama atanamayan sağlıkçıların taleplerini gündemine aldığını söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önceki gün sağlıkçılar için 85 bin kadro açılacağını duyurmuştu. Henüz kılavuz paylaşılmadığı için 2020’de Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) girip atanmayan sağlıkçılar, bu alımdan kendilerinin de faydalanıp faydalanamayacağını merak ediyor.

Twitter üzerinden ‘Fk2020 AtamaSözünüTut’ etiketi altında Bakan Koca’ya taleplerini ileten sağlıkçılar, 2020 sınavında aldıkları yüksek puanlara rağmen atanamadıklarını, mevcut puanlarıyla alınacak yeni kadroda kendilerinin de yer almasını istiyor.

Kılıçdaroğlu da Bakan Koca’yı etiketleyerek şunları yazdı: “Atama bekleyen sağlıkçılar, bu süreçte defalarca sözlerin tutulmadığını, ertelendiğini gördü. Artık sabredilecek, sineye çekilecek hiçbir durum kalmadı. Gündemime aldım!”